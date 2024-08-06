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Ученые рассказали, с чем нужно есть йогурт для оздоровления кишечника

JN: мед помогает сохранять полезные для пищеварения микроорганизмы в йогурте

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Depositphotos

Ученые из Иллинойского университета (США) установили, что подслащивание йогурта медом помогает сохранить пробиотические микроорганизмы, способствующие нормальному пищеварению и поддерживающие здоровье кишечника. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition.

Исследователи объяснили, что греческий и другие типы йогуртов содержат пробиотические бактериальные штаммы, такие как Bifidobacterium animalis. Пробиотики – это непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии.

Многочисленные исследования показали, что потребление определенных пробиотиков может способствовать здоровью пищеварительной системы и регулярному опорожнению кишечника, а также положительно влиять на настроение и когнитивные способности.

Исследователи провели лабораторный эксперимент, в рамках которого они проанализировали влияние четырех различных видов меда (из люцерны, гречихи, клевера и цветов апельсина) на жизнеспособность B. animalis в йогурте за счет имитации процессов переваривания. На втором этапе ученые поместили микробы в лабораторные сосуды с растворами, имитирующими состав слюны, желудочной кислоты, кишечной желчи и ферментов.

Результаты показали, что добавление меда к пробиотикам помогло сохранить их полезные свойства до момента проникновения в кишечник. Ученые уточнили, что добиться такого эффекта позволяет одна столовая ложка меда на порцию йогурта.

Ранее ученые назвали продукт, помогающий бороться с болезнью Паркинсона.

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