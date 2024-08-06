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Ученые создали дешевые антимикробные пленки на основе чая

IJBNN: экстракты зеленого чая оказались эффективны против синегнойной палочки

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Индийские ученые из Университета Карнатака Лингаят разработали технологию получения дешевых антибактериальных составов из зеленого чая. Исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Biomedical Nanoscience and Nanotechnology (IJBNN).

Специалисты использовали чайные экстракты для создания антимикробной полимерной пленки на основе крахмала с включениями наночастиц серебра, содержащихся в растительном веществе.

По словам ученых, получившиеся составы также содержат полифенольные соединения. Они усиливают антисептический эффект за счет антиокислительных и противовоспалительных свойств.

Команда отметила, что антибактериальные пленки из крахмала и чайных экстрактов показали значительную эффективность против различных типов бактерий, включая такие распространенные патогены как золотистый стафилококк и синегнойная палочка.

Ученые рассчитывают использовать свою разработку для производства дешевых антимикробных повязок для лечения обширных ожогов и других сложнозаживающих ран.

Ранее исследователи нашли способ в 100 раз усилить старые антибиотики.

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