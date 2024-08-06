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Ученые раскрыли секрет сооружения древнейшей пирамиды Египта

PLOS One: строители пирамиды Джосера могли использовать гидравлический лифт

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Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press

Французские ученые из Палеотехнического института пришли к выводу, что создатели старейшей пирамиды Египта — пирамиды Джосера в Саккаре — могли использовать гидравлическую подъемную систему для транспортировки каменных блоков. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Пирамида Джосера, также известная как Ступенчатая пирамида, была построена около 2680 года до нашей эры в качестве гробницы для фараона Третьей династии Джосера. Высота сооружения составляет 58 метров, и точный метод его возведения остается неясным до сих пор.

По мнению команды, вода могла поступать в две шахты, расположенные внутри самой пирамиды. Ученые считают, что расположенная рядом с пирамидой стена Гиср-эль-Мудир могла функционировать как заградительная плотина для улавливания осадка, который мог засорить структуру лифтовой системы. Назначение этого заграждения ранее было неизвестным.

Авторы полагают, что гидравлический подъемник применялся наряду с пандусами и другими методами перемещения каменных блоков. Функционирование водного лифта, по всей вероятности, зависело от доступного количества воды.

Ранее ученые обнаружили засыпанный рукав реки Нил, по которому доставляли блоки для египетских пирамид.

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