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Ученые создали проект ИИ, способный «читать» язык ДНК

Nature: проект ИИ GROVER может читать ДНК человека как текст

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Depositphotos

Ученые из Биотехнологического центра Технического университета Дрездена разработали на основе алгоритмов искусственного интеллекта проект GROVER, который анализирует генетическую ДНК как текст. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Machine Intelligence.

Ученые объяснили, что анализ человеческого генома и персонализированная медицина занимают важное место в современной науке. С момента, когда была впервые открыта структура ДНК, исследователи стремились анализировать информацию, заключенную в ней. Ученые поняли, что лишь незначительная часть генома содержит гены, отвечающие за синтез белков.

Инновационная модель GROVER в ходе тестирования продемонстрировала высокую точность в предсказании последующих элементов ДНК и извлечении важных биологических данных, таких как промоторы генов (последовательности нуклеотидов ДНК, необходимые для создания молекул РНК) и области взаимодействия белков с ДНК. Кроме того, модель может исследовать эпигенетические процессы, происходящие вне самой ДНК.

Для обучения GROVER был разработан специальный словарь на основе алгоритмов искусственного интеллекта, необходимый для сжатия данных. Такой словарь позволяет модели анализировать ДНК человека как текст.

По словам ученых, этот проект открывает новые горизонты в понимании генетического кода. Он определяет биологическую индивидуальность человека и его склонность к различным заболеваниям.

Ранее были найдены общие механизмы копирования ДНК у людей и дрожжей.

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