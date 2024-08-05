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Нарколог рассказал, чем опасны жидкости для вейпов

Нарколог Шуров: жидкости для вейпов могут вызвать хронические заболевания

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Pexels

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал в беседе с Пятым телеканалом, что жидкости для вейпов могут вызывать хронические заболевания.

По словам специалиста, долгосрочные последствия вдыхания паров недостаточно изучены, но уже известно, что в перспективе могут развиваться респираторные заболевания, воспаление легких и другие проблемы, связанные с дыхательной системой.

Кроме того, в жидкостях для вейпов содержатся различные химические соединения, такие как формальдегид и ацетальдегид.

«Хронический кашель неизбежен у всех курильщиков вследствие того, что дыхательная система не приспособлена под дым или пар. Разрушаются мерцательные эпителии, отвечающие за очищение. Разрушается сурфактант, поддерживающий альвеолы в нужном тонусе. Повреждаются сосуды, идет непрерывное воспаление, образование мокроты. Это все нужно откашливать», — пояснил Шуров.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что подросток из Москвы попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как покурил вейп.

Ранее стало известно, у каких курильщиков в четыре раза выше риск рака легкого.

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