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При ранней менопаузе женщины чаще болеют, выяснили ученые

Menopause: короткий репродуктивный период повышает риск хронических заболеваний

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Shutterstock

Ученые из Шаньдунского университета традиционной медицины и клиники «Мать и дитя» китайского уезда Инань обнаружили, что чем короче период, в который женщина способна к зачатию, тем выше вероятность развития у нее сразу нескольких хронических заболеваний в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.

По данным журнала Menopause, по достижении 50 лет (средний возраст наступления менопаузы), защитные функции организма женщин начинают ослабевать. Многочисленные исследования выявили взаимосвязь между короткой продолжительностью репродуктивного периода и повышенным риском инсульта. Это объясняется снижением уровня гормона эстрогена, обладающего кардиопротекторными свойствами.

Ученые из Китая проанализировали данные 1310 женщин в постменопаузе с целью изучения продолжительности репродуктивной функции и заболеваемости. Участницы исследования были разделены на четыре группы в зависимости от продолжительности способности к зачатию. В первую группу вошли те, кто сохранял способность к продолжению рода в течение 32 лет, во вторую — в течение 33-34 лет, в третью — 35-37 лет, а в четвертую — дольше 38 лет.

У 22,2% участниц на момент проведения исследования было диагностировано несколько хронических заболеваний. Ученые установили, что в первых двух группах, в которых у испытуемых продолжительность репродуктивного периода была самой короткой, риски развития мультиморбидности (множественной заболеваемости) были значительно выше, чем у остальных участниц.

Ученые пока не могут четко обозначить причины такой взаимосвязи. Они также не уверены, что происходит раньше — яичники прекращают работу раньше срока из-за сочетания хронических болезней или снижение выработки эстрогена подрывает здоровье.

Ранее ученые обнаружили, что ранний отход ко сну повышает шанс забеременеть.

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