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Врач рассказал, на какое заболевание указывают отеки на лице

Уролог Фирсова: отеки на лице могут говорить о нефритическом синдроме

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Симметричные отеки, которые больше выражены на лице, чем в других зонах, могут указывать на нефритический синдром, который развивается из-за воспалительных заболеваний почек, – рассказала «Газете.Ru» врач-уролог сети «Клиника Фомина» Дарья Фирсова.

«Нефритический синдром проявляется высоким давлением, кровью в моче, уменьшением количества мочи и небольшими отеками. Он является частым признаком гломерулонефрита, то есть воспалительного заболевания почек. В большинстве случаев развитие гломерулонефрита обусловлено чрезмерной иммунной реакцией организма на инфекции. Существует также аутоиммунная форма заболевания», – рассказал врач.

По словам Фирсовой, кроме гломерулонефрита к отекам могут приводить и другие урологические патологии, например, мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря, пиелонефрит. Поэтому при возникновении отеков следует обращаться к врачу-урологу.

«Если есть нарушения оттока мочи из почек, уролог их устраняет. Если «урологических» причин нет, рекомендует обратиться к кардиологу, терапевту, нефрологу или другим специалистам. Отеки – это не просто косметический дефект. Часто они говорят о серьезных проблемах со здоровьем. При появлении припухлостей на теле не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к доктору», – заключила Фирсова.

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