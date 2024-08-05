Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, помогает ли касторовое масло похудеть

The Conversation: использовать касторовое масло для похудения может быть опасно

close
100%
Freepik.com

Касторовое масло не ускоряет жиросжигание при наружном и внутреннем применении. Об этом изданию The Conversation рассказала Вероника Зайдель, старший преподаватель кафедры фармакологии и биомедицинских наук Университет Стратклайда (Шотландия).

Специалист отметила, что касторовое масло широко используется при производстве кремов для кожи, кондиционеров для волос и других косметических продуктов. Оно используется для увлажнения, успокоения раздраженной кожи и предотвращения появления морщин. Его увлажняющие свойства обусловлены рицинолевой кислотой в составе.

Несмотря на многочисленные полезные для организма характеристики, касторовое масло не способно ускорить процесс похудения. По мнению Зайдель, попытки сбросить вес, принимая этот продукт внутрь, могут быть опасными. Дело в том, что рицинолевая кислота не только хорошо увлажняет кожу, но и стимулирует опорожнение кишечника. Использование слабительных средств без назначения врача грозит возникновением спазмов в животе, рвотой, вздутием и головокружением.

От касторового масла нужно отказаться пожилым людям, маленьким детям, беременным или кормящим грудью женщинам, а также лицам с печеночной или почечной недостаточностью, воспалительными заболеваниями кишечника и перфорацией желудочно-кишечного тракта.

Зайдель добавила, что применение касторового масла для обертываний и масок также не поможет избавиться от лишнего веса.

Ранее врач рассказала, помогает ли вода с лимоном похудеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами