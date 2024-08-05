Стало известно, помогает ли касторовое масло похудеть

Касторовое масло не ускоряет жиросжигание при наружном и внутреннем применении. Об этом изданию The Conversation рассказала Вероника Зайдель, старший преподаватель кафедры фармакологии и биомедицинских наук Университет Стратклайда (Шотландия).

Специалист отметила, что касторовое масло широко используется при производстве кремов для кожи, кондиционеров для волос и других косметических продуктов. Оно используется для увлажнения, успокоения раздраженной кожи и предотвращения появления морщин. Его увлажняющие свойства обусловлены рицинолевой кислотой в составе.

Несмотря на многочисленные полезные для организма характеристики, касторовое масло не способно ускорить процесс похудения. По мнению Зайдель, попытки сбросить вес, принимая этот продукт внутрь, могут быть опасными. Дело в том, что рицинолевая кислота не только хорошо увлажняет кожу, но и стимулирует опорожнение кишечника. Использование слабительных средств без назначения врача грозит возникновением спазмов в животе, рвотой, вздутием и головокружением.

От касторового масла нужно отказаться пожилым людям, маленьким детям, беременным или кормящим грудью женщинам, а также лицам с печеночной или почечной недостаточностью, воспалительными заболеваниями кишечника и перфорацией желудочно-кишечного тракта.

Зайдель добавила, что применение касторового масла для обертываний и масок также не поможет избавиться от лишнего веса.

Ранее врач рассказала, помогает ли вода с лимоном похудеть.