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В Турции нашли уникальное творение античного скульптора

Arkeonews: на территории древнего города Афродизиаса нашли мраморную голову Зевса

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Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Мраморную голову Зевса нашли в древнем городе Афродизиасе на территории современной Турции. Место было известно своими скульпторами, сообщает Arkeonews.

Мраморная голова была найдена перевернутой в 50 метрах к западу от храма Афродиты. 66-сантиметровый артефакт прошел предварительную очистку и консервацию. Скульптуру изготовили из цельного куска среднезернистого мрамора. Ее датировали II-III веком нашей эры.

Археологи отметили, что находка имеет высочайшее качество и историческую значимость. Голову создал опытный мастер, используя технику портретной скульптуры. Это придало образу Зевса реалистичный вид.

Одной из главных причин, по которой Афродизиас стал известным центром производства мраморной скульптуры, была близость мраморных карьеров к городу. Городские скульпторы были хорошо известны по всей Римской империи. Они славились своими виртуозными портретными скульптурами, а также статуями богов, императоров и философов в эллинистическом стиле. Храмы, театр, агора и два банных комплекса входят в число основных гражданских зданий, которые окружают улицы города.

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