Названы признаки рака полости рта

При появлении язв, болячек или кровотечения во рту важно сразу же обратиться к врачу, так как они могут указывать на рак полости рта. От раннего лечения зависят шансы на выживание, сообщает The Express.

Рак может поражать язык, десны, нёбо, слюнные железы или дно полости рта. Постоянные язвы или болячки, которые сохраняются в течение двух недель, могут быть признаком рака полости рта. Раковые опухоли могут проникать в окружающие ткани и повреждать их по мере роста. Это может привести к разрыву кровеносных сосудов и кровотечениям. Уплотнения, пятна, боль или затрудненное глотание также могут указывать на рак полости рта.

Также рак полости рта может привести к изменению голоса или появлению хрипоты. Размножение раковых клеток может привести к отеку и затруднить жевание или речь. Это часто сопровождается сильной болью.

Искажение вкуса, неприятный запах изо рта из-за гниения тканей или отсутствия слюны тоже могут быть симптомами рака полости рта.

Значительная потеря веса или мышечной массы без явной причины часто бывает связана с раком. Скорость обмена веществ повышается по мере борьбы с раком, что приводит к более высокому потреблению энергии и потере веса.

Ощущение боли в ухе без потери слуха может появиться, когда рак распространился на горло или основание черепа.

Ранее врач рассказал о самодиагностике рака.