Россиянам рассказали, кому нужно сходить к врачу перед началом тренировок в зале

Перед покупкой абонемента в спортзал желательно обратиться к терапевту, особенно при наличии хронических заболеваний или ожирения. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина.

До начала тренировок желательно сходить к врачу. Это особенно важно для тех, кто страдает диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, а также проблемами с позвоночником и суставами.

Начинать тренировки лучше со специалистом, чтобы избежать травм. При большом избытке веса лучше избегать высокоинтенсивных тренировок.

«Тем, кто только начал заниматься физкультурой, рекомендуется следить за своим пульсом — он не должен превышать 140 ударов в минуту», — отметила врач.

Максимально допустимую частоту сердечных сокращений можно рассчитать по формуле «220 минус возраст». Важно поддерживать пульс в диапазоне 55-76% от максимума.

Если цель тренировок — похудение, то нужно постепенно менять весь образ жизни: улучшить питание, повысить повседневную активность.

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