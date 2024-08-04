проект

>

Россиянам рассказали, кому нужно сходить к врачу перед началом тренировок в зале

Врач Уланкина: при ожирении важно сходить к врачу перед покупкой абонемента в зал

close
100%
Depositphotos

Перед покупкой абонемента в спортзал желательно обратиться к терапевту, особенно при наличии хронических заболеваний или ожирения. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина.

До начала тренировок желательно сходить к врачу. Это особенно важно для тех, кто страдает диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, а также проблемами с позвоночником и суставами.

Начинать тренировки лучше со специалистом, чтобы избежать травм. При большом избытке веса лучше избегать высокоинтенсивных тренировок.

«Тем, кто только начал заниматься физкультурой, рекомендуется следить за своим пульсом — он не должен превышать 140 ударов в минуту», — отметила врач.

Максимально допустимую частоту сердечных сокращений можно рассчитать по формуле «220 минус возраст». Важно поддерживать пульс в диапазоне 55-76% от максимума.

Если цель тренировок — похудение, то нужно постепенно менять весь образ жизни: улучшить питание, повысить повседневную активность.

Ранее ученые выяснили, что жир на руках может быть опасен для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами