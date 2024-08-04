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Врач рассказала, как делать заготовки без риска ботулизма

Врач Кочарян: неправильная заготовка консервов грозит ботулизмом

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Неправильная консервация может привести к отравлению ботулотоксином, поэтому важно соблюдать меры предосторожности или выбрать квашение или заморозку. Об этом MK.ru рассказала врач Людмила Кочарян.

Отравление ботулотоксином происходит при употреблении консервов, зараженных бактериями — клостридиями ботулизма. Их споры выдерживают температуру до 80 градусов. Уничтожить их можно кипячением, а также кислородом. В консервах кислород отсутствует, поэтому важно тщательно мыть продукты и стерилизовать банки для консервации.

Распознать испорченные консервы можно по вздутой крышке. Их нужно сразу выбрасывать, не пробуя. Запах и вкус зараженных клостридией продуктов не всегда отличается от нормального.

«Многие хозяйки отказываются от кипячения, чтобы сохранить витамины, и просто заливают содержимое банок горячим рассолом. Это неправильно, уничтожить опасный возбудитель может только кипячение», — отметила врач.

Чтобы избежать ботулизма, вместо консервации можно квасить или замораживать продукты.

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