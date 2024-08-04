Воссозданный учеными парфюм Гая Юлия Цезаря будет доступен для покупки

Турецкие ученые совместно с итальянскими парфюмерами воссоздали духи Юлия Цезаря под названием «Telinum». Об этом сообщает Arkeonews.

Состав духов ученые восстановили, использовав древние тексты, в том числе оставленные знакомыми Цезаря. Парфюм содержал мяту, розу, лимон, бергамот, лаванду, жасмин, водную лилию, фиалки, уд и кедр, пачули и амбру. Также в их составе были цветки ириса и ладанника — редкие ингредиенты в древние времена.

Большинство римлян любили духи с простыми формулами, отметили ученые. Один из примеров смесей — розовое масло и пот гладиаторов. Также использовались нарцисс, первоцветы и миндаль. Знатные люди, военачальники и священники использовали зарубежные духи и ингредиенты, чтобы отличаться от остальных римлян.

«Парфюм Цезаря» будет продаваться в Турции, Франции и Италии начиная с октября.

До этого генетик рассказал, что отец Клеопатры был сыном фараона от наложницы. И сама Клеопатра была дочерью наложницы. Благодаря этому она не имела уродств из-за близкородственных браков, характерных для других представителей династии.

Ранее ученые раскрыли тайну «кричащей» женской мумии.