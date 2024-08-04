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Ученые выяснили, что жир на руках может быть опасен

Health: жир на руках повышает риск переломов у людей старше 50 лет

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Избыток жира на руках у людей старше 50 лет может быть связан с повышенным риском переломов. Об этом сообщает Health со ссылкой на исследование Университета Афин.

Ученые проанализировали данные 115 человек (14 мужчин и 101 женщины) без остеопороза со средним возрастом 62 года. Большее содержание жира в организме чаще встречалось у людей со сниженной плотностью костей, в том числе позвонков. Наиболее опасен был избыток жира на животе и руках. При этом вес сам по себе не влиял на плотность костей.

Состояние костной ткани определяли высокоточным рентгеновским методом DEXA. Низкая плотность костей связана с повышенным риском переломов. Ученые считают, что результаты объясняются тем, что жир на животе выделяет особые воспалительные молекулы. Это может ухудшать качество кости.

Исследование впервые показало связь между риском переломов и избытком жира на руках. Для защиты от этого авторы рекомендовали потреблять достаточно кальция и витамина D, больше ходить и заниматься посильными тренировками мышц. Пожилым рекомендуются регулярные тесты на плотность костей.

Ранее были названы поколения, которые чаще всего болеют раком.

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