Солнечный ожог у молодого британца привел к остановке сердца на 25 минут

Сердце студента из Британии остановилось на 25 минут из-за экстремального солнечного ожога. К этому привело редкое заболевание, о котором не знал молодой человек, сообщает Daily Mail.

Этим летом Чарли Винсент отправился в США, чтобы обучать гребле в детском лагере. В первый же день он получил сильный солнечный ожог ног второй степени. В больнице у него выявили тяжелую инфекцию легких, после чего отправили на операцию для удаления поврежденной ткани. Во время вмешательства у него на 25 минут остановилось сердце и произошел микроинсульт. После операции пациент неделю провел в искусственной коме.

Причиной проблемы оказалась кардиомегалия, то есть увеличение сердца. Это состояние затрудняет сокращение сердца и повышает риск инсульта и сердечной недостаточности. Вероятно, болезнь была у Чарли с рождения. Кардиомегалия может никак не проявляться вплоть до инсульта или остановки сердца.

Пациент избежал повреждения мозга. Но в будущем ему может понадобиться пересадка сердца и обеих почек, если они не смогут восстановиться после критического состояния.

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