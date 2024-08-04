Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солнечный ожог у молодого британца привел к остановке сердца на 25 минут

Daily Mail: у студента из Британии остановилось сердце после солнечного ожога

close
100%
Shutterstock

Сердце студента из Британии остановилось на 25 минут из-за экстремального солнечного ожога. К этому привело редкое заболевание, о котором не знал молодой человек, сообщает Daily Mail.

Этим летом Чарли Винсент отправился в США, чтобы обучать гребле в детском лагере. В первый же день он получил сильный солнечный ожог ног второй степени. В больнице у него выявили тяжелую инфекцию легких, после чего отправили на операцию для удаления поврежденной ткани. Во время вмешательства у него на 25 минут остановилось сердце и произошел микроинсульт. После операции пациент неделю провел в искусственной коме.

Причиной проблемы оказалась кардиомегалия, то есть увеличение сердца. Это состояние затрудняет сокращение сердца и повышает риск инсульта и сердечной недостаточности. Вероятно, болезнь была у Чарли с рождения. Кардиомегалия может никак не проявляться вплоть до инсульта или остановки сердца.

Пациент избежал повреждения мозга. Но в будущем ему может понадобиться пересадка сердца и обеих почек, если они не смогут восстановиться после критического состояния.

Ранее бабушка семи внуков познакомилась с мужчинами, чья кровь спасла ее от слепоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами