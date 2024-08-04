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Медитации помогут американским школьникам справиться со стрессом

The Associated Press: школы США борются со стрессом учеников с помощью медитаций

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Школы по всей территории США вводят перерывы на йогу, медитацию и практики осознанности. Это поможет учащимся бороться со стрессом и негативными эмоциями, сообщает The Associated Press.

Из-за дистанционного обучения и дефицита общения во время пандемии ухудшилось психическое здоровье школьников: более трети опрошенных в 2023 году сообщили о постоянной грусти и чувстве безнадежности. Исследования показали, что школьные программы осознанности помогают бороться со стрессом. Они особенно эффективны для детей из районов с низким средним доходом. Центры по контролю и профилактике заболеваний США в прошлом году одобрили использование практик осознанности в школах.

Теперь в американских школах появятся сессии дыхательных практик и медитации (например, «Акулий плавник») длительностью в пять-десять минут. Программу внедрят более чем в 100 районах по всей стране. Учителя отметили снижение уровня стресса у учеников после выполнения практик.

До этого ученые выяснили, что медитация может навредить психическому здоровью. У некоторых добровольцев, принявших участие в эксперименте, из-за медитации появились или усилились симптомы депрессии и тревожного расстройства.

Ранее ученые выяснили, что депрессия и тревожность повышают риск тромбоза на 53%.

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