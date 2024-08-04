Вирус оспы обезьян атаковал новую страну

В Уганде впервые зарегистрировано заражение вирусом оспы обезьян (Mpox). О двух заболевших сообщает AFP.

Случаи заражения выявлены в городах Касесе и Мпондве. Министерство здравоохранения Уганды выяснило, что инфекция пришла из соседней страны — Демократической Республики Конго (ДРК). Девять человек поместили под медицинское наблюдение после контакта с зараженными.

До этого Кения и Бурунди сообщили об одном и трех случаях Mpox соответственно. 20 июля в ДРК заявили о более чем 11 тысячах подозрениях на оспу обезьян и о 450 связанных летальных исходах.

Африканский союз в срочном порядке выделил 10 млн долларов США на борьбу со вспышкой заболевания на континенте. Планируется улучшить отслеживание вируса, лабораторное тестирование, сбор данных и повысить доступность вакцинации.

Mpox впервые обнаружили у людей в 1970 году в ДРК. Болезнь в основном была ограничена странами Западной и Центральной Африки. Но в мае 2022 года заболеваемость выросла во всем мире из-за распространения нового варианта вируса.

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