Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вирус оспы обезьян атаковал новую страну

AFP: вирус оспы обезьян впервые выявили в Уганде

close
100%
Global Look Press

В Уганде впервые зарегистрировано заражение вирусом оспы обезьян (Mpox). О двух заболевших сообщает AFP.

Случаи заражения выявлены в городах Касесе и Мпондве. Министерство здравоохранения Уганды выяснило, что инфекция пришла из соседней страны — Демократической Республики Конго (ДРК). Девять человек поместили под медицинское наблюдение после контакта с зараженными.

До этого Кения и Бурунди сообщили об одном и трех случаях Mpox соответственно. 20 июля в ДРК заявили о более чем 11 тысячах подозрениях на оспу обезьян и о 450 связанных летальных исходах.

Африканский союз в срочном порядке выделил 10 млн долларов США на борьбу со вспышкой заболевания на континенте. Планируется улучшить отслеживание вируса, лабораторное тестирование, сбор данных и повысить доступность вакцинации.

Mpox впервые обнаружили у людей в 1970 году в ДРК. Болезнь в основном была ограничена странами Западной и Центральной Африки. Но в мае 2022 года заболеваемость выросла во всем мире из-за распространения нового варианта вируса.

Ранее врач рассказала, как россиянам распознать заражение лихорадкой Западного Нила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами