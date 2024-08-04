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Ученые раскрыли тайну большого солнечного минимума с помощью рисунков великого астронома

Университет Нагои: забытые рисунки Кеплера закончили споры о малом ледниковом периоде

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Kepler, J. 1609, Phaenomenon singulare seu Mercurius in Sole, Thomae Schureri, Lipisiae.

Ученые проанализировали рисунки солнечных пятен астронома Иоганна Кеплера. Эта работа положила конец спорам о продолжительности солнечных циклов перед началом большого солнечного минимума, сообщает Университет Нагои.

Кеплер — астроном и математик, сформулировавший законы движения планет Солнечной системы. Он одним из первых задокументировал солнечную активность в начале XVII века без телескопа, использовав камеру-обскура. Этот прибор позволил ему спроецировать изображение Солнца на лист бумаги и зарисовать пятна звезды.

В мае 1607 года Кеплер сделал запись о солнечных пятнах, которые он ошибочно принял за тень Меркурия. Ее считали незначимой и не пытались анализировать. Но авторы новой работы поняли, что по рисунку солнечного пятна можно понять его местоположение, а затем и фазу солнечного цикла в 1607 году. Эти наблюдения важны, потому что в XVII веке солнечная активность перешла от обычных солнечных циклов к уникальному минимуму Маундера. В результате климат на Земле стал заметно холоднее (малый ледниковый период), а на Солнце почти перестали появляться пятна.

Ученые выяснили время и место наблюдений великого астронома, а также использовали закон Шпёрера (закономерность поведения солнечных пятен в 11-летнем солнечном цикле) и методы современной статистики.

Они смогли определить местоположение солнечных пятен в дни наблюдений Кеплера. Также они выяснили, что астроном зарисовал пятна в конце солнечного цикла. При этом продолжительность цикла была нормальной, вопреки реконструкциям по годичным кольцам. Они показывали, что вместо нормальных 11 лет солнечные циклы могли длиться и 5, и 14 лет.

Ранее ученые подсчитали количество галактик во Вселенной.

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