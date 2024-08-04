Ученые выяснили, как именно самовнушение избавляет от боли

Известно, что лекарства-пустышки без активных ингредиентов могут улучшить состояние человека. Это явление называется плацебо-эффектом. В новом исследовании ученые нашли нейронные пути, которые активируются при этом, сообщает Naked Science.

Ученые выяснили, что, когда человек ожидает облегчения боли от лекарства-пустышки, активируется передняя поясная кора — область мозга, отвечающая за эмоции, принятие решений и регуляцию боли. Оттуда сигнал передается в мост, который связывает различные области головного и спинного мозга. Затем сигнал достигает мозжечка, что удивило ученых, ведь этому участку мозга приписывают только функцию координации движений.

Затем ученые заблокировали найденный ими путь активации нейронов. Это привело к снижению обезболивающего эффекта плацебо.

Открытие ученых может лечь в основу более эффективных методов лечения боли. Целенаправленная активация этого пути помогла бы создать обезболивающие препараты без побочных эффектов.

Ранее ученые протестировали пересадку кала на пациентах с болезнью Паркинсона.