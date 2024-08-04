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Врач из Китая провел операцию, находясь в 5000 км от пациентки

Naked Science: врач из Китая удалил опухоль пациентки, находясь в 5000 км от нее

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Johns Hopkins University

Доктор Ло Цинцюань с помощью робота удалил опухоль из легкого пациентки, которая находилась в пяти тысячах километров от него. Об этом сообщает Naked Science.

В момент операции доктор находился в Гуанчжоу на юге Китая, а пациентка — в городском уезде Кашгар на северо-западе страны (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая). Их разделяли пять тысяч километров. Хирургический робот позволил врачу успешно удалить опухоль из легкого женщины.

Роботизированные системы позволят тысячам людей из отдаленных уголков страны получить доступ к медицинской помощи, отметил врач.

До этого врачи спасли россиянку, которой опухоль разрушила позвонок и сдавила спинной мозг. Операцию провели новосибирские хирурги. Женщина страдала от головной боли, онемения конечностей и трудностей с глотанием и речью. Врачи удалили крупную опухоль в шейном отделе и заменили разрушенный позвонок имплантом.

Ранее мужчине пришлось удалить часть ребра из-за сильного кашля.

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