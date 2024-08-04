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Бабушка семи внуков познакомилась с мужчинами, чья кровь спасла ее от слепоты

Daily Mail: глазные капли из крови доноров-мужчин спасли зрение пожилой британки

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Depositphotos

Жительница Великобритании познакомилась с двумя мужчинами, чья кровь использовалась для изготовления глазных капель. Они спасли ее от опасного для зрения состояния, которое всю жизнь доставляло ей боль и дискомфорт. Об этом сообщает Daily Mail.

Бабушка семи внуков, 75-летняя Кэролин Фрост, живет в графстве Глостершир. Всю жизнь она страдала тяжелым синдромом сухого глаза, который привел к ухудшению зрения, жжению, зуду и боли. Ей приходилось принимать стероиды ради временного облегчения. Также у нее произошло отслоение сетчатки, которое привело к усугублению состояния. Около года назад для нее изготовили индивидуальные глазные капли. Для этого использовали плазму двух доноров-мужчин возрастом 57 и 64 лет.

Сыворотку плазмы крови можно использовать для замены слез у людей, которые не могут вырабатывать свои собственные. Она смазывает глаз, а содержащиеся в ней молекулы (факторы роста) улучшают восстановление глаз. Для изготовления можно использовать только кровь доноров-мужчин, поскольку плазме женщин часто содержит слишком много антител HLA. Они могут привести к атаке легких иммунной системой пациента.

«Доноры крови сдают кровь обычным способом. После того, как кровь собрана, ей дают свернуться. Через 48 часов сгусток удаляется, а сыворотка отделяется и разбавляется для приготовления глазных капель. После завершения всех проверок качества капли отправляются непосредственно пациентам и должны храниться в их домашнем морозильнике. Им рекомендуется брать по одному флакону каждый день и размораживать перед использованием. Каждая сдача обычно обеспечивает достаточное количество сывороточных глазных капель, чтобы хватило на три-четыре месяца», — рассказала доктор Акила Чандрасекар.

Ранее врач из Китая провел операцию, находясь в 5000 км от пациентки.

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