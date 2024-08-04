Ученые назвали 14 факторов риска болезни Альцгеймера

Половина случаев болезни Альцгеймера может быть предотвращена. Для этого нужно минимизировать воздействие 14 факторов риска, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Landmark.

Ведущие мировые эксперты обнаружили, что два новых фактора риска деменции — высокий уровень холестерина и потеря зрения — в совокупности отвечали за каждый десятый случай болезни Альцгеймера. Они дополнили 12 существующих факторов риска, к которым относятся: плохое образование, гипертония, депрессия, диабет, травмы головы, нарушения слуха, ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, социальная изоляция и загрязнение воздуха. 12 известных и два новых фактора риска отвечают за 49% всех случаев болезни Альцгеймера.

Исследование важно, поскольку несколько десятилетий назад развитие деменции считалось неизбежным. Все больше данных показывают, что это не так. Необходимы системные изменения на уровне государств, но также важны индивидуальные усилия людей.

«Даже если у вас есть гены, которые предрасполагают к деменции, изменения в образе жизни помогут дольше прожить с хорошим здоровьем. Никогда не рано и не поздно принять меры», — подчеркнула профессор Джилл Ливингстон из Университетского колледжа Лондона.

Ранее ученые протестировали пересадку кала на пациентах с болезнью Паркинсона.