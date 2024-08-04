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Высокий уровень шести металлов в моче связали с болезнями сердца

Circulation: избыток шести металлов в моче повышает риск летального исхода на 66%

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Shutterstock

Уровни нескольких металлов в моче играют ключевую роль в развитии болезней сердца. Это показало наибольшее на сегодняшний день исследование, опубликованное в журнале Circulation.

Доказано, что воздействие определенных металлов связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и связанными летальными исходами. Но до сих пор доказательства были получены для мышьяка, кадмия и свинца.

В новой работе ученые проанализировали данные пациентов за 18 лет. Высокий уровень металлов (кадмия, вольфрама, урана, меди, кобальта и цинка) был связан с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 29% и риска летального исхода из-за них на 66%. Высокий уровень каждого металла по отдельности также повышал риски для здоровья.

Ученые сделали поправку на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая курение, гипертонию и диабет.

Изученные металлы могут попасть в организм человека через почву, воздух или воду. Медь и цинк необходимы в небольших количествах организму человека. Высокий уровень этих металлов в моче может говорить не только о загрязнении окружающей среды, но и о потере запасов организмом. Возможно, это происходит на ранних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее металлоид теллур связали с риском гипертонии.

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