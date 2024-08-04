Загрязнение пищи теллуром связали с гипертонией

Высокое кровяное давление связано с загрязнением окружающей среды теллуром. Это показало исследование, опубликованное в журнале Environment International.

Ученые проанализировали данные 2600 взрослых японцев. Более высокие уровни вещества теллура в моче чаще встречались у людей с более высоким кровяным давлением. Результаты подтвердились в экспериментах на мышах. Им давали с пищей теллур в количествах, эквивалентных тем, с которыми люди могут сталкиваться ежедневно. При этом у них повышалось давление. Когда ученые переставали давать животным теллур, их давление приходило в норму.

«Диета была наиболее значимым фактором повышения уровня теллура в моче по сравнению с другими факторами образа жизни, включая курение и работающий статус, а также возраст и пол», — рассказали авторы.

Злаки и бобовые — часть ежедневного питания множества японцев. Их потребление связано с лучшим здоровьем, однако часто они загрязнены теллуром. Это вещество по свойствам близко к металлам и попадает в почву с пылью предприятий. Теллур затем попадает в злаки, морковь и чеснок. Однако в данном исследовании ученые не нашли связи между потреблением злаков и бобов и гипертонией.

Хотя исследование проводилось в Японии, уровень теллура в моче пациентов был таким же, как в других странах. Поэтому результаты ученых могут быть справедливы для жителей других стран. Они призвали к более тщательному контролю уровня теллура в продуктах питания.

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