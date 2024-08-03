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Мужчине пришлось удалить часть ребра из-за сильного кашля

Daily Mail: из-за сильного кашля мужчине пришлось удалить часть сломанного ребра

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Depositphotos

Мужчине из Италии пришлось удалить часть ребра и наложить на него металлическую шину из-за сильного кашля. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на сильную боль в груди. Он долго курил, а несколько лет назад попал в аварию. Травма ослабила костную ткань в ребрах мужчины. Из-за сильного приступа кашля в 2023 году он попал в больницу. Постоянный кашель не давал зажить сломанному восьмому ребру. Из-за этого оно срослось неправильно и давило на нерв в груди, что и вызывало невыносимую боль.

Сканирование показало, что в середине ребра образовался зазор в несколько сантиметров. Хирурги сделали небольшой надрез на груди, удалили лишнюю костную ткань в месте перелома и установили металлическую шину для удержания сломанного ребра.

В течение 24 часов после операции пациент полностью избавился от боли и не испытывал никаких симптомов шесть недель спустя. Мужчине удалось отказаться от приема опиоидов.

Врачи отметили, что пациент страдал от дефицита витамина D. Это могло привести к истончению костей и перелому.

Ранее врачи назвали дорогие и бесполезные процедуры для людей с остеоартритом колена.

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