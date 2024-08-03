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Ученые нашли ключ к сбережению энергии в технологии бронзового века

PNAS Nexus: огнеупорный кирпич может сократить затраты на энергию на $1,27 трлн

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Depositphotos

Американские ученые из Стэнфордского университета предложили использовать технологию бронзового века для сокращения глобальных расходов на энергию. Речь идет о хранении тепла в огнеупорных кирпичах, которые использовались в кузнечных топках за тысячу лет до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Проект описывает сборки из теплопоглощающих блоков в изолированных контейнерах, где те смогут накапливать тепло от солнечной или ветровой энергии. Затем этот ресурс можно будет использовать в промышленных процессах на цементных, сталелитейных, стекольных и бумажных заводах даже при отсутствии внешнего энергоснабжения.

По словам специалистов, огнеупорные кирпичи стоят в 10 раз дешевле аккумуляторов, что существенно снизит затраты на воплощение подобных схем.

Выводы ученых основаны на результатах компьютерного моделирования затрат 149 стран мира на обеспечение энергией промышленных предприятий. Как показали расчеты, перевод 90% мировой индустрии на тепловые хранилища из огнеупорных кирпичей сократит общие расходы на $1,27 трлн.

Ранее исследователи научились получать водород из алюминиевых банок, морской воды и кофе.

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