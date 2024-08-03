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Ученые нашли способ улучшить обмен веществ в пожилом возрасте

LSА: ограничение фолиевой кислоты улучшает обмен веществ в пожилом возрасте

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Depositphotos

Ученые из Техасского института A&M обнаружили, что ограничение потребления фолиевой кислоты повышает гибкость метаболизма и замедляет старение мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Science Alliance (LSА).

Фолат (фолиевая кислота) — это витамин группы B, необходимый для роста и развития клеток. Многочисленные исследования показали, что он эффективен в предотвращении врожденных дефектов. Этот витамин содержится в таких продуктах, как листовая зелень, цитрусовые, дрожжи, печень, мед, злаковые и бобовые.

Ученые отметили, что многим людям известно о полезных свойствах фолиевой кислоты, поэтому витаминные добавки на ее основе активно продаются в аптеках и интернет-магазинах. Чтобы выяснить, оказывает ли потребление этого витамина какие-либо нежелательные эффекты, ученые провели эксперимент на мышах.

При ограничении фолата исследователи наблюдали замедление процессов, связанных с ростом и созданием новых клеток, но при этом выявили повышение гибкости метаболизма у животных. Также ученые обнаружили, что мыши, которых посадили на диету с низкой долей фолата, дольше не седели по сравнению с животными из контрольной группы, которые получали этот витамин с пищей.

По мнению исследователей, улучшение метаболизма коррелирует с более здоровым старением. Ученые подчеркнули, что активное потребление фолиевой кислоты имеет решающее значение в раннем возрасте для роста и развития. Однако ограничение доли фолиевой кислоты в рационе в более позднем возрасте может улучшить метаболическое здоровье и помочь в достижении долголетия.

Ранее ученые выяснили, кто может снизить риск рака кишечника с помощью аспирина.

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