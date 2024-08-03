Названы поколения, которые чаще всего болеют раком

Анализ десятков миллионов диагнозов показал, что родившиеся с 1965 по 1996 гг. чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали данные более 23 млн больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет. Пациенты были разделены на когорты в зависимости от года рождения, с 1920 по 1990 год.

Поколение X (1965-1980 гг) и миллениалы (1981-1996 гг) в три раза чаще болели 17 видами рака, чем бумеры (1946-1964 гг). В том числе они чаще болели колоректальным раком, распространенность которого быстро растет среди людей младше 50 лет. Также у них чаще обнаруживали опухоли груди, матки, яичников и яичек.

Открытие согласуется с другими данными о росте заболеваемости раком среди молодых людей. Частично это может объясняться лучшей диагностикой рака. Но также вклад внесли факторы образа жизни. Среди людей от 25 до 49 лет самый быстрый рост заболеваемости наблюдался для рака поджелудочной железы, тонкого кишечника и почек, которые связаны с ожирением и алкоголем.

Около 20 миллионов случаев рака было диагностировано в 2022 году. По прогнозам, в 2050 году это число достигнет более чем 35 миллионов случаев. Растущее бремя рака не позволит людям вносить свой вклад в экономику, что приведет к росту безработицы и замедлению роста ВВП. В результате могут снизиться расходы на здравоохранение. Это может спровоцировать порочный круг.

«Данные подчеркивают критическую необходимость выявления и устранения основных факторов риска рака у представителей поколения X и миллениалов. Также важно информировать их о профилактических стратегиях», — отметили ученые.

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