Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые: здоровое питание и тренировки борются с депрессией не хуже психотерапии

The Conversation: при депрессии здоровый образ жизни помогает не хуже психотерапии

close
100%
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Здоровое питание и физическая активность могут лечить легкую депрессию не менее эффективно, чем психотерапия. Об этом авторы исследования рассказали The Conversation.

Предыдущие исследования показали, что изменение образа жизни помогает смягчить депрессию. В новой работе этот подход впервые сравнили с психотерапией.

Ученые проанализировали данные 182 взрослых с симптомами легкой депрессии: чувствами подавленности, безнадежности, раздражительности или плаксивости.

Половина участников изменили образ жизни под руководством диетолога и тренера. Они стали больше двигаться, разнообразнее питаться, есть больше клетчатки и полезных жиров, меньше сахара и вредных жиров.

Вторая группа принимала участие в сеансах психотерапии, организованных двумя психологами. В программе психотерапии использовалась когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — золотой стандарт лечения депрессии.

В обеих группах участники могли продолжать ранее назначенное лечение, например, принимать антидепрессанты. Группа образа жизни получила необходимые для эксперимента продукты, а группа психотерапии — раскраски, мяч для снятия стресса и массажер для головы.

За восемь недель симптомы депрессии смягчились у 42% группы образа жизни и у 37% группы психотерапии. Результаты означают, что изменение питания и увеличение физической активности не менее эффективно для лечения депрессии, чем психотерапия. Кроме того, услуги диетолога и тренера могут быть финансово доступнее, чем психотерапия.

Ранее катание на скейтборде признали полезным для молодых женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами