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Ученые раскрыли секрет происхождения атмосферных аэрозолей, влияющих на климат и здоровье

Nature: атмосферные аэрозоли образуются над джунглями, городами и океанами

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Unsplash

Международная группа ученых из Университета Карнеги-Меллон в США и Университета Цинхуа в Пекине при участии коллег из других стран раскрыла механизм образования атмосферных аэрозолей — крошечных частиц, влияющих на климат и здоровье людей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Аэрозоли состоят из наноразмерных фрагментов. Их воздействие связано с загрязнением воздуха, формированием облаков и даже с цветом закатов.

В новом исследовании команда интегрировала 11 путей формирования новых аэрозольных частиц в глобальную климатическую модель. Расчеты показали, где и каким образом возникают эти вещества.

Основными источниками создания аэрозолей оказались тропические леса Центральной Амазонки и Юго-Восточный Азии. Над этими территориями чистый воздух смешивается с атмосферными частицами, образуя специфические составы в результате химических реакций.

Кроме того, модель показала, что другими важными зонами для формирования аэрозольных частиц служат города и океаны. В большинстве случаев генерирующие аэрозоли процессы происходят в верхней тропосфере.

В зависимости от состава аэрозолей вокруг них образуются облака различного типа. Таким образом облака и аэрозольные частицы контролируют большую часть погоды и климата. Они могут нагревать, охлаждать или даже изменять структуру и течение атмосферы Земли.

По словам авторов открытия, их работа позволит улучшить климатические моделирование и давать более точные прогнозы погоды.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха повышает риск рождения недоношенных детей.

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