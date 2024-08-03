Найдена связь между кишечной бактерией Megamonas и ожирением

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг в составе научного коллектива установили тесную связь между кишечными бактериями Megamonas и ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe.

Исследователи провели метагеномное секвенирование образцов кала 1005 человек из Китая. 631 участник страдал ожирением, а у 374 оставшихся был нормальный вес. Биоматериал 814 участников дополнительно подвергли полногеномному секвенированию. Метагеномное секвенирование предоставляет информацию о ДНК сразу множества микроорганизмов в материале, а полногеномное — позволяет детально оценить все индивидуальные генетические вариации, связанные с определенными заболеваниями.

Ученые обнаружили, что люди, в микробиоме кишечников которых было повышено число бактерий Megamonas, чаще страдали ожирением. Дополнительные исследования показали, что избыток Megamonas в совокупности с другими генетическими факторами риска ожирения значительно повышал риск развития этого заболевания.

Полученные результаты были дополнительно подтверждены исследованиями на животных. Megamonas способствовали накоплению жира у мышей на нездоровой диете. Ученые объяснили, что бактерия расщепляет мио-инозитол, соединение, которое эффективно подавляет транспорт жирных кислот. Его распад усиливает всасывание жира в кишечнике, что в результате приводит к увеличению веса.

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