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Ученые выявили новую потенциальную причину аутизма

РСN: соединение diHETrE может играть решающую роль в развитии аутизма

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Shutterstock

Ученые из университета Фукуи в Японии обнаружили связь между уровнем жирных кислот в пуповинной крови новорожденных и риском развития расстройств аутистического спектра. Результаты исследования опубликованы в Psychiatry and Clinical Neurosciences.

Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), — это сложный комплекс нарушений нейроразвития, которые влияют на поведение, общение и социальное взаимодействие человека. Симптомы могут сильно различаться у разных людей, но часто включают в себя трудности с социальным взаимодействием, повторяющееся поведение и ограниченные интересы.

Исследование было проведено на основе анализа 200 образцов пуповинной крови новорожденных. Оказалось, что как повышенные, так и пониженные концентрации соединения diHETrE (представляет собой диол, полученный из арахидоновой кислоты), могут оказывать существенное влияние на возникновение аутизма.

Ученые отметили, что высокий уровень diHETrE в крови коррелировал с трудностями в общении в возрасте шести лет, а низкий уровень — с повторяющимся и ограничивающим поведением у детей в аналогичном возрасте.

Исследователи предположили, что оценка уровня diHETrE может стать полезным инструментом для прогнозирования вероятности развития аутизма у ребенка. Кроме того, регуляция метаболизма этого соединения во время беременности выступает перспективным подходом к профилактике аутизма, однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что аутизм может сберечь деньги геймеров.

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