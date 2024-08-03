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Ученые разработали идеальные вкусы для кошачьего корма

JAFC: кошек сильнее всего привлекает еда со свободными аминокислотами

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Depositphotos

Китайские ученые из Шанхайского технологического института разработали ароматические спреи для придания кошачьему корму аппетитного запаха. Инновация поможет сделать еду более привлекательной для привередливых питомцев. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Кошки обладают острым обонянием, поэтому аромат пищи играет большую роль в том, будут ли они есть предложенные угощения. Кроме того, четвероногие любимцы более чувствительны к некоторым вкусам.

В новой работе команда создала серию составов на основе куриной печени, а затем провела дегустацию готовых средств с участием десяти взрослых котов.

Для приготовления ароматных спреев исследователи гомогенизировали и подвергли субпродукты термической обработке. Затем они расщепили белки в печеночной пасте до различной степени с помощью ферментов, чтобы получить четыре различных пищевых аттрактанта.

Ученые идентифицировали более 50 различных вкусовых соединений, от тропических и цветочных до потных и резиновых.

Для вкусового теста исследователи покрыли коммерчески доступный кошачий корм куриным жиром, а затем распылили на него один из четырех аттрактантов куриной печени.

Образцы были представлены кошкам вместе с контрольным кормом со сторонним коммерчески доступным аттрактантом. Команда наблюдала, какую миску кошки выберут первой и сколько еды они съедят в течение дня.

Специалисты обнаружили, что большинство кошек предпочитали корма, обработанные аэрозолем с высоким содержанием свободных аминокислот. Эти продукты также содержали больше грибных и жирных вкусов. Меньше всего усатым дегустаторам понравились продукты с кислыми и сладкими вкусами.

По словам ученых, их открытие позволит улучшить рецептуры кормов для животных.

Ранее исследователи узнали причины кошачьей клептомании.

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