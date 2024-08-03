Стало известно, чего никогда не пробовали большинство кандидатов и докторов наук

Меньше всего курящих россиян — среди кандидатов или докторов наук. Об этом «Газете.Ru» рассказали в многопрофильной медицинской компании Genotek, эксперты которой составили социально-демографический портрет курящих и некурящих россиян.

Результаты 68 278 анкет показали, что 50% россиян в возрасте от 18-30 не курили никогда, 22% бросили, а 28% продолжают курить.

Среди кандидатов или докторов наук наибольшая доля россиян, которые никогда не курили — 61%, на втором месте — магистры и специалисты (52%), на третьем — бакалавры (45%), и на четвертом — респонденты со средним образованием (42%). Закономерно наименьшая доля курящих россиян — среди кандидатов или докторов наук (12%). При этом доля клиентов, которые бросили курить, составила 28% независимо от возраста.

Среди тех, кто не курил никогда, большинство — женщины (60%), доля мужчин — меньше половины (40%). Доли женщин и мужчин среди курящих и бросивших курить были распределены равномерно.

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