Пережившие рак рассказали о плюсах заболевания

Для некоторых людей обнаружение рака стало поводом изменить свою жизнь к лучшему. Для многих это было не напрасно: они прожили в разы больше, чем предсказывали врачи. Это показало исследование, опубликованное в журнале Sociology of Health & Illness (SHI).

Ученые опросили 81 жителя Новой Зеландии, 23 из которых принадлежали к коренному народу маори. Все они были больны раком, который должен был сократить продолжительность жизни. Однако они прожили гораздо дольше, чем было предсказано. Одна из женщин была жива спустя 12 лет после того, как ее ожидаемую продолжительность жизни оценили в один год.

26 пациентов (32%) сообщили, что обнаружение у них рака имело позитивные стороны. Некоторых диагноз сподвиг на путешествие или переезд. Кто-то стал авантюрнее, решился бросить нелюбимую работу или поменять ее. Один опрошенный сообщил, что стал сильнее привязан к своим детям, еще один — что перестал беспокоиться о мелочах. Многие также решили избавиться от негативных людей в окружении.

Не у всех была возможность изменить жизнь. Ограничения включали физические последствия рака и его лечения, а также недостаток социальных или финансовых ресурсов.

Исследование подчеркивает, что иногда обнаружение рака может иметь не только негативные последствия для жизни, особенно в случае неожиданного успеха в лечении. Результаты ученых помогут медработникам лучше поддерживать больных раком пациентов.

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