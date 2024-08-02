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В ВОЗ предупредили о быстром распространении опасной для жизни супербактерии

ВОЗ: в 16 странах обнаружили гипервирулентный возбудитель пневмонии

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Sigrid Gombert/Global Look Press

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о быстром распространении в мире устойчивой к антибиотикам бактерии, известной как гипервирулетная Klebsiella pneumoniae, или клебсиелла. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Клебсиеллы — патогенные микроорганизмы, вызывающие пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, менингит и другие тяжелые заболевания.

Гипервирулентный штамм бактерии представляет еще большую угрозу, поскольку он опасен даже для людей со здоровой иммунной системой, приводя к быстро прогрессирующему и летальному заражению.

Клебсиелла устойчива к антибиотику ампициллину, а в последние годы приобрела защиту от других антимикробных препаратов, как к старым, так и к современным.

В ВОЗ уточнили, что сегодня Klebsiella pneumoniae обнаружили в 16 странах мира, включая США, Китай, Японию, Индию, Иран, Канаду и Великобританию.

В 12 из отчитывающихся стран нашли особо опасный штамм бактерии под названием ST23, способный противостоять карбапенемам и всем остальным бета-лактамным антибиотикам, которые используют для лечения устойчивых микробов.

Ранее ученые научились управлять мутациями патогенных супербактерий.

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