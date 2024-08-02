Иммунные клетки создают друг для друга «ловушки» при аллергии, выяснили ученые

Ученые немецкого Института иммунобиологии и эпигенетики (IE-Freiburg) обнаружили, что развитие аллергической реакции сопровождается сбоями в работе двух типов иммунных компонентов — тучных клеток и нейтрофилов. Первые заставляют вторые попадать внутрь своеобразных «ловушек», тем самым провоцируя воспаление. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Это открытие было сделано учеными в процессе наблюдений за развитием аллергической реакции в организме мышей с использованием интравитальных микроскопов. Эти специальные устройства для наблюдения позволяют изучать биологические процессы, происходящие внутри тела животных или человека.

Применяя такой подход, исследователи впервые подробно изучили, как изменяется поведение тучных иммунных клеток при развитии аллергии, вызванной введением небольших доз аллергенов в организм животных. Биологи обнаружили, что при аллергии тучные клетки часто поглощают нейтрофилы, другой тип иммунных клеток, играющий важную роль в борьбе с вирусами и микробами, а также в развитии воспалительных процессов.

Дополнительные исследования показали, что тучные клетки выделяют сигнальные молекулы LTB4, привлекая внимание нейтрофилов и заставляя их оказаться внутри своеобразных «ловушек». После «поимки» тучные клетки поглощают макрофаги.

В результате нейтрофилы погибают, а тучные клетки используют их остатки для усиления своего воздействия на окружающие ткани, поддержания существующих очагов воспаления и появления новых. По словам исследователей, эти процессы играют ключевую роль в развитии воспалительных процессов у людей с хроническими аллергическими заболеваниями.

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