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Ученые раскрыли секрет существования атмосферы Луны

SciAdv: тонкая лунная атмосфера поддерживается постоянными ударами метеоритов

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Американские астрономы из Массачусетского технологического института раскрыли давнюю загадку существования атмосферы на Луне. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Хотя атмосфера естественного спутника Земли непригодна для дыхания и очень разрежена, ее существование подтверждено наблюдениями. Однако механизм ее формирования и поддержания на протяжении миллиардов лет оставался неясным.

В новом исследовании команда установила, что тонкая газовая оболочка Луны образовалась благодаря регулярным ударам метеоритов. Столкновения с космическими камнями поднимают лунный грунт, испаряя материалы, частицы которых либо улетают в пространство, либо остаются висеть над небесным телом.

Ученые отметили, что восстановление атмосферы Луны наряду с ударным испарением происходит за счет процесса ионного распыления. Оно происходит, когда высокоэнергетические заряженные солнечные частицы ударяются о поверхность Луны и передают энергию атомам, заставляя их подниматься над поверхностью.

Специалисты проанализировали образцы лунного грунта и выяснили, что 70% атмосферы спутника существует благодаря падению метеоритов, а солнечный ветер обеспечивает оставшиеся 30%.

По словам ученых, открытие позволит лучше понять процессы образования атмосферы на других космических телах.

Ранее исследователи выяснили, что глубоко в недрах Луны могут быть скрыты богатые залежи драгоценных гранатов.

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