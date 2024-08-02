Врач рассказала о симптомах отрыва тромба

Внезапная одышка, боль в грудной клетке и мокрота с прожилками крови могут быть первыми признаками оторвавшегося тромба. Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

«Тромбы возникают и в поверхностных венах, обычно в расширенных, и в глубокой венозной системе. Симптомы при этом разные. При тромбозе поверхностных вен человек чувствует боль по ходу тромбированных вен, наблюдается покраснение кожи над ними, отечность в этой области», — объяснила врач.

При тромбозе глубоких вен возможны распирающие боли в голени, боли при движении, повышение температуры, отек голени или всей ноги. При этом нужно срочно обратиться к врачу, чтобы выяснить характер тромба. Самым опасным читается флотирующий тромб, головка которого не прикреплена к стенке сосуда. Он может оторваться и попасть в легочную артерию, предупредила Смирнова.

До этого врачи спасли россиянина с гигантским тромбом. 76-летний мужчина жаловался на боли в животе и отек ноги. Симптомы были вызваны тромбом длиной 11 см в нижней полой вене.

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