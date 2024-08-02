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Россиянам рассказали о симптомах и лечении столбняка

Терапевт Стольная: скованность в теле и спазм жевательных мышц указывают на столбняк

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Без лечения столбняк может привести к повреждению органов и разрывам мышц. Об этом «Ленте.Ru» рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная.

Столбняк — редкое заболевание, однако он опасен для всех непривитых людей. Поэтому важно вовремя прививаться и детям, и взрослым. Симптомы включают скованность в теле, тянущие боли в области раны, спазм жевательных мышц. При первых признаках столбняка нужно обратиться к врачу и начать лечение, чтобы избежать опасных осложнений.

«Из-за нарушения глотания при столбняке слюна и пища могут попадать в дыхательные пути и впоследствии спровоцировать, например, инфекционные заболевания легких. Судороги, в свою очередь, могут вызывать разрывы мышц, повреждение внутренних органов, переломы костей и даже удушье», — рассказала Стольная.

Лечение проводят в стационаре. Оно включает обработку раны и инъекцию противостолбнячного иммуноглобулина или сыворотки. Также могут быть показаны препараты против судорог и антибиотики, добавила Стольная.

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