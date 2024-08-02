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Ученые предупредили о нарастующем загрязнении атмосферы вредным озоном

EST: выбросы человечества повышают концентрацию озона в тропосфере

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Unsplash

Американские ученые из Массачусетского института технологий обнаружили рост уровня озона в тропосфере — нижнем атмосферном слое. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science and Technology (EST).

Озон играет комплексную роль в атмосфере Земли. Стратосферный озон образует защитный слой, блокирующий жесткое ультрафиолетовое излучение солнца. Однако в приземных слоях тот же газ служит загрязнителем воздуха и мощным парниковым агентом.

В новом исследовании команда изучила тенденции изменения уровней тропосферного зона за последние 17 лет, начиная с 2005 года.

«Мы подтверждаем, что в верхних слоях тропосферного озона в северных средних широтах наблюдается четкая тенденция к росту, которая обусловлена ​​деятельностью человека, а не климатическим шумом», — отметил ведущий автор научной работы Синьюань Юй.

Специалисты использовали модели для прогнозирования климата Земли и химии атмосферы. Команда провела симуляции, используя самую современный алгоритм, воспроизведя несколько климатических сценариев.

В симуляциях команда нашла четкий и общий сигнал во всех вариантах, который они определили как человеческое воздействие.

Далее ученые просмотрели данные о верхнем тропосферном озоне, полученные из спутниковых продуктов с 2005 по 2021 год и нашли в них четкие следы антропогенного сигнала, предсказанного моделированием.

Этот сигнал был особенно выражен над Азией, где промышленная активность значительно возросла за последние десятилетия и где обильный солнечный свет и частые погодные явления выносят загрязнения, включая озон и его предшественников, в верхнюю тропосферу.

Ранее ученые зафиксировали мощнейший выброс мышьяка в атмосферу из-за лесных пожаров в Канаде.

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