Российские ученые нашли новые вещества для защиты от рака и продления молодости

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обнаружили новые биологически активные вещества с антиоксидантными свойствами. Эти соединения необходимы для защиты клеток организма от окислительного стресса, связанного со старением, диабетом, раком и другими заболеваниями. О результатах научной работы «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов Пермского Политеха, окислительный стресс связан с активными формами кислорода (АФК) и азота (АФА), которые содержат неспаренные электроны и представляют собой радикалы. Хотя они играют важную роль в передаче сигналов внутри клеток, чрезмерное накопление радикалов может повредить организму.

В новом исследовании ученые использовали химические и биологические тестовые системы на основе эритроцитов для поиска соединений, которые снижают уровень радикалов и помогают сохранить целостность стенок эритроцитов.

Команда протестировала более 200 синтезированных веществ и обнаружила ранее неизвестные антиоксиданты среди оксопроизводных ациклических и гетероциклических соединений.

По словам ученых, результаты исследования расширяет спектр биологических активных веществ с защитными свойствами. Это поможет создавать лекарственные и косметические препараты, а также способствует фундаментальным химическим и биологическим исследованиям.

Ранее исследователи назвали лучшие продукты с антиоксидантными свойствами.