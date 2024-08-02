Названа ошибка, ведущая к замедлению роста мышц после тренировки

Холодный душ или ванна после завершения тренировки могут помешать приросту мышечной массы. Об этом изданию Daily Mail рассказала американский персональный тренер и диетолог Ронда Патрик совместно с профессором в области физиологии физических упражнений Люком Ван Луном из Маастрихтского университета в Голландии.

Доктор Ван Лун отметил, что холодный душ может облегчить боль в мышцах и устранить отеки. Однако в день тренировки его принимать не стоит. Дело в том, что охлаждение может сократить количество специальных белков, вырабатываемых в организме после силовых упражнений.

По словам фитнес-эксперта Патрик, в ходе поднятия тяжестей в структуре мышц появляются микро-разрывы. Во время восстановления таких микро-травм путем заполнения специальными белками мышечные волокна утолщаются, что в дальнейшем повышает их силу и производительность. Чем больше белков синтезируется — тем лучше укрепляются и растут мышцы.

Исследование, проведенное Ван Луном и его коллегами из Маастрихтского университета, показало, что воздействие холода действительно замедляет прирост мышечной массы. В эксперименте приняли участие здоровые добровольцы. После выполнения силовых упражнений они на 15 минут погружали одну ногу в воду комнатной температуры, а вторую — в холодную. Через две недели ученые обнаружили, что мышечная ткань на регулярно охлаждаемой ноге синтезировалась менее эффективно.

Специалисты подытожили, что воздействие холода может улучшить самочувствие и избавить от крепатуры, однако для наращивания мышц такие процедуры не подходят.

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