Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под ледником в Антарктиде нашли необычные геометрические узоры

The New York Times: необычные каплевидные узоры обнаружили под ледником Дотсона

close
100%
Depositphotos

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции нашли под шельфовым ледником Дотсона в Западной Антарктиде необычные структуры длиной до 400 метров, напоминающие капли. Об этом сообщает The New York Times.

В 2022 году научный коллектив использовал дистанционно управляемый аппарат с сонаром для тщательного сканирования нижней поверхности ледника. Это позволило создать наиболее детализированное изображение подледной структуры.

Оказалось, что основание ледника покрыто причудливыми узорами, напоминающими капли, выступающие из неровных пиков и впадин во льду. Эксперты полагают, что эти формы возникли из-за неравномерного таяния льда. Вода, текущая вдоль нижней стороны ледника, двигалась под воздействием вращения Земли.

Ученые также выяснили, что ледник тает наиболее интенсивно в местах, где подводные течения размывают его основание. Исследователи объяснили, что трещины в леднике позволяют талой воде подниматься на поверхность, ускоряя процесс таяния.

Шельфовый ледник Дотсона существенно уменьшился за последние 25 лет. Его таяние ежегодно добавляет 40 миллиардов тонн пресной воды в Южный океан, что усугубляет проблему подъема уровня моря.

Ученые выразили обеспокоенность возможным быстрым разрушением ледника в ближайшие десятилетия. Это может привести к повышению уровня моря на 3,4 метра.

Ранее ученые обнаружили новые экосистемы на месте растаявших ледников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами