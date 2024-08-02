Ученые обучили ИИ находить «звезды-зомби», пожирающие планеты

Международная группа ученых из США и Великобритании разработала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для поиска загрязненных белых карликов — ядер потухших звезд, которые поглощают планеты в своих системах. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Когда белый карлик разрывает и поглощает планету, в его составе появляются тяжелые металлы из недр небесного тела. Поскольку атмосферы белых карликов состоят почти полностью из водорода и гелия, присутствие других элементов можно надежно приписать внешним источникам.

При этом внутренняя часть планеты буквально выжигается на поверхности звезды, позволяя ученым выяснить, из чего состоял разрушенный мир.

До недавнего времени астрономам приходилось вручную просматривать большое количество данных наблюдений для поисков признаков подобных звезд.

Чтобы ускорить процесс, команда использовала технику ИИ, называемую многообразным обучением. С ее помощью алгоритм ищет схожие черты в наборе данных и объединяет похожие элементы в упрощенную визуальную диаграмму. Затем исследователи могут просмотреть диаграмму и решить, какие группы требуют дальнейшего изучения.

Специалисты создали алгоритм для сортировки более 100 тыс. возможных белых карликов. Тесты показали, что нейросеть способна идентифицировать загрязненные остатки звезд с точностью 99%.

Ранее ученые нашли белого карлика с металлическим следом от поглощения планеты на поверхности.