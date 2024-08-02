Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Любовь к искусству оказалась полезна для психики, выяснили ученые

JPP: интерес к музыке и живописи дает человеку чувство смысла жизни

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Американские ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв в штате Огайо обнаружили важную связь между любовью к искусству и наличием у человека чувства смысла жизни. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Positive Psychology (JPP).

Предыдущие изыскания показали, что взаимодействие с искусством может дать осмысленный опыт, однако эмпирических доказательств в поддержку теоретических утверждений эстетического когнитивизма (направления, изучающего мыслительные процессы) было мало.

В новой работе команда провела два исследования. В первом участвовало 100 студентов с разным опытом и отношением к сфере искусства. Добровольцы прошли онлайн-опрос для измерения уровня их интереса к искусству и переживаний, которые они испытывают при взаимодействии с различными произведениями.

Второе исследование расширило первый эксперимент, набрав более крупную и разнообразную выборку из 1862 участников.

Результаты показали, что эстетические переживания в ответ на искусство неизменно демонстрировали положительную связь с более высокими уровнями смысла жизни.

Ранее ученые выяснили, что постоянное чтение плохих новостей лишает человека чувства смысла жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами