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Врач рассказал, как связана боль в суставах с печенью

Остеопат Галкин: боль в суставах может указывать на проблемы с печенью

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Боль в суставах и нарушение их подвижности могут указывать на нарушение функции печени, рассказал «Газете.Ru» остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

«Если у вас ни с того ни с сего начали болеть суставы и появились проблемы с их подвижностью — это серьезный повод задуматься не только о стандартной диагностике, но и о проверке печени. Среди самых частых причин проблем с суставами, связанными с печенью, выделяют холестаз. Это синдром, который возникает при застое желчи и блокирует циркуляцию жидкости дальше», — рассказал врач.

Из-за холестаза, по словам врача, выведение токсинов из крови замедляется или даже прекращается, также нарушается усвояемость витаминов К, Е и D. Это приводит к нарушению работы иммунитета, что делает организм уязвимым к вызывающим патологии суставов инфекциям, грибкам и бактериям.

«Рекомендовать что-то конкретное должен лечащий врач. Однако однозначно можно сказать одно — придется полностью изменить питание. Необходимо включить в свой рацион продукты, положительно влияющие на проходимость желчи. Это вода, цитрусовые, оливковое масло, рыбий жир, семена и орехи», — рассказал Галкин.

Также, чтобы максимально обезопасить суставы, следует снизить на них нагрузку и делать простейшую гимнастику.

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