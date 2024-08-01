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Ученые выяснили, в каком случае рыбий жир не защитит от деменции

JAMA: рыбий жир полезен для мозга людей с высоким риском болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Рыбий жир может быть полезен для пожилых с высоким генетическим риском болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 102 пациентов старше 75 лет. У них был низкий уровень жирных кислот омега-3 в крови, которыми богат рыбий жир. Им сделали МРТ мозга в начале исследования, а затем еще раз через три года. Участники имели относительно высокий уровень поражений белого вещества мозга, но в остальном были здоровы и не страдали от деменции.

В течение трех лет пациенты принимали либо добавки с рыбьим жиром, либо плацебо. К концу исследования между группами не было значимых отличий. Это означает, что рыбий жир не защищает белое вещество мозга.

Однако было исключение: пациенты с геном APOE4. Среди них масштаб повреждений белого вещества был значительно ниже при приеме рыбьего жира. Поражения белого вещества могут ухудшить питание клеток мозга и повысить риск деменции.

«Я не думаю, что это было бы вредно, но я бы не сказал, что прием рыбьего жира может предотвратить деменцию. Однако факт того, что поражения мозга были меньше у людей с риском болезни Альцгеймера, является значимым. Он требует более крупного клинического испытания в более разнообразных группах населения в будущем», — отметил один из авторов.

Ранее препарат для похудения на 50% замедлил потерю объема мозга у больных деменцией.

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