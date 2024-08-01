Ученые выяснили, кто может снизить риск рака кишечника с помощью аспирина

Прием аспирина может защитить от рака прямой и толстой кишки людей из групп риска. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology.

Ученые проанализировали данные 107 тысяч пациентов. Заболеваемость колоректальным раком за 10 лет составила 1,98% в группе регулярного приема аспирина и 2,95% среди остальных. Регулярный прием аспирина определялся как прием определенной дозы препарата.

Наибольшую пользу от препарата получили те, кто вел самый нездоровый образ жизни. Для них риск колоректального рака составлял 3,4%, если они не принимали аспирин и 2,12%, если принимали. Это означает, что прием аспирина мог бы предотвратить 1 из 78 случаев колоректального рака в группе нездорового образа жизни за 10 лет. Наименьшую пользу получили те, кто вел здоровый образ жизни. Прием аспирина мог бы предотвратить лишь 1 из 909 случаев колоректального рака. Баллы образа жизни начислялись за здоровый вес, отсутствие никотиновой зависимости, минимальное потребление алкоголя или отказ от него, качественную диету и физическую активность.

Предыдущие исследования показали, что аспирин предотвращает колоректальный рак с помощью нескольких механизмов. В связи с этим в США рекомендовали ежедневный прием низких доз аспирина для профилактики сердечно-сосудистых событий и колоректального рака всем в возрасте от 50 до 59 лет. В 2016 году эту рекомендацию отменили из-за опасений, что аспирин повышает риск желудочно-кишечного кровотечения. Новое исследование не оценивало риск кровотечений, но смогло выявить группы, которые могут получить наибольшую пользу от аспирина. Будущие работы должны сосредоточиться на них.

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