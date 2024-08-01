Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые остановили рост рака печени у мышей с помощью диеты

Nature: аминокислота триптофан способствует росту рака печени

close
100%
Shutterstock

Исключение аминокислоты триптофана из диеты помогло остановить рост рака печени у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Гепатоцеллюлярная карцинома — третья по значимости причина летальных исходов в мире. После диагностирования этой опухоли более пяти лет проживет лишь 30% пациентов.

В новом исследовании ученые выяснили, что для роста опухоли необходима аминокислота триптофан, которая в организме превращается в в индол-3-пируват (I3P).

Они исключили пищу с триптофаном из диеты мышей с раком печени. Это замедлило рост опухоли, не повлияв на другие аспекты здоровья животных. Поскольку триптофан — одна из самых редких аминокислот в белках животных, отказ от нее должен быть безопасен для больных раком людей. Однако подтвердить это должны будущие исследования.

Среди продуктов с высоким содержанием триптофана: индейка, красное мясо, свинина, курица, тофу, молоко, соевые бобы (включая эдамаме), киноа, овес и рыба.

Также ученые считают, что вместо диетического вмешательства можно использовать лекарства, нацеленные на I3P.

Ранее ученые предотвратили развитие рака у мышей с помощью антибиотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами