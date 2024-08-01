Ученые остановили рост рака печени у мышей с помощью диеты

Исключение аминокислоты триптофана из диеты помогло остановить рост рака печени у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Гепатоцеллюлярная карцинома — третья по значимости причина летальных исходов в мире. После диагностирования этой опухоли более пяти лет проживет лишь 30% пациентов.

В новом исследовании ученые выяснили, что для роста опухоли необходима аминокислота триптофан, которая в организме превращается в в индол-3-пируват (I3P).

Они исключили пищу с триптофаном из диеты мышей с раком печени. Это замедлило рост опухоли, не повлияв на другие аспекты здоровья животных. Поскольку триптофан — одна из самых редких аминокислот в белках животных, отказ от нее должен быть безопасен для больных раком людей. Однако подтвердить это должны будущие исследования.

Среди продуктов с высоким содержанием триптофана: индейка, красное мясо, свинина, курица, тофу, молоко, соевые бобы (включая эдамаме), киноа, овес и рыба.

Также ученые считают, что вместо диетического вмешательства можно использовать лекарства, нацеленные на I3P.

Ранее ученые предотвратили развитие рака у мышей с помощью антибиотиков.